Afirma que l’adaptació als nous horaris de l’ecoparc es farà només reduint el període de contractació dels temporers

El tancament parcial de Naturlandia no suposarà acomiadaments. Ho va assegurar ahir el cònsol major, Josep Miquel Vila, el qual va explicar que malgrat els canvis de calendari del parc –que tancarà els dimarts i dimecres i els mesos de maig i novembre– no s’haurà de reduir la plantilla. Segons Vila, no caldrà fer fora treballadors fixos perquè l’adaptació a la nova situació es podrà fer únicament a través dels treballadors temporals, contractant-los per menys dies. D’aquesta manera, el cònsol va indicar que “si abans els que treballaven de temporers s’agafaven per deu caps de setmana doncs ara s’agafaran per