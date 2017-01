La cònsol creu que els robatoris de la part alta d'Escaldes són fets puntuals

Trini Marín va declarar que la seguretat no corre cap risc i que confia en la policia

La cònsol major, Trini Marín, va declarar que els robatoris perpetrats a la parròquia durant l’últim mes han sigut successos extraordinaris, i que per tant, els habitants de la parròquia no han de témer per la seguretat. “Jo voldria pensar que els 11 robatoris que s’han produït a la part alta d’Escaldes són quelcom puntual i hem de confiar en la policia perquè són les persones que han de vetllar per la nostra seguretat”.

La cònsol també va comentar que ahir va parlar amb el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot i que aquest li havia explicat que estaven