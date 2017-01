Vila assegura que el pla de viabilitat de Naturlàndia no suposarà acomiadaments

El cònsol lauredià ha dit que els temporers que tenen el torn els caps de setmana passaran a treballar-ne menys

Un esquiador a Naturlàndia Un esquiador a Naturlàndia en una imatge d'arxiu. ANA

Actualitzada 20/01/2017 a les 18:21

El pla de viabilitat que està elaborant l'empresa KPMG sobre Naturlàndia i que es presentarà en el pròxim consell d'administració de la societat no ha de suposar acomiadaments tot i que es prevegi un nou calendari de tancaments, tal com ha manifestat el cònsol major, Josep Miquel Vila, afegint que potser les persones que treballen els caps de setmana passaran a treballar-ne menys. Vila ha dit que aquest pla preveu altres mesures, relacionades, per exemple, amb l'organització del personal o la restauració amb l'objectiu de "no perdre cèntims, que Naturlàndia no perdi tants diners".



Vila ha manifestat que els canvis en els horaris que s'apliquen a Naturlàndia i que suposen el tancament els dimarts i els dimecres i durant els mesos de maig i novembre no suposaran acomiadaments de personal sinó que únicament significaran que els "temporers" que treballaven els caps de setmana seran contractats menys dies; "probablement", ha dit, si ara treballaven uns "deu caps de setmana" passaran a treballar-ne uns sis, però ha remarcat que "no es contempla" fer fora personal.



Vila ha destacat que els canvis en els horaris és una de les mesures que es preveu en el pla de viabilitat de Naturlàndia que està elaborant l'empresa KPMG i que ha de ser presentat en el pròxim consell d'administració de la societat explotadora del parc d'activitats. Altres propostes seran el canvi del sistema informàtic, d'organització en les funcions de les persones, en el calendari i també en restauració on sembla que s'han detectat algunes "mancances". A més, es preveu la contractació d'un director de producció, tal com ha afegit Vila que ha remarcat que l'objectiu és "no perdre cèntims, que Naturlàndia no perdi tants diners".



El cònsol major ha dit que es presentaran mesures relacionades amb cinc punts diferents i que si els canvis d'horari ja s'han comunicat és perquè s'ha d'alertar els operadors turístics de cara a la realització de les reserves.