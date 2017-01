Sant Julià reparteix 3.000 racions d'escudella per Sant Sebastià

La plaça de la Germandat s'ha omplert i les racions s'han acabat

Com ja es tradicional el dia de Sant Sebastià, Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest divendres la seva escudella, preparada pels escudellaires de la Germandat de Sant Sebastià. Se n'han cuinat unes 3.000 racions, que s'han acabat.



Els preparatius perquè els assistents poguessin gaudir de la que els lauredians diuen que és la millor escudella del país van començar dijous a la tarda i han continuat aquest divendres cap a les sis de la matinada. Una quarantena de persones han participat en els preparatius, tal com ha comentat el president de la Germandat de Sant Sebastià, Enric Naudi, que ha recordat que "cada any es diu" que l'escudella de Sant Julià de Lòria és "la millor, ja que es digereix millor perquè és menys grassa". També el cònsol major, Josep Miquel Vila, ha destacat que és una escudella "boníssima" i ha celebrat que hagi fet bon temps, ja que a primera hora del matí semblava que no seria així. De fet, la plaça de la Germandat s'ha omplert de persones que han volgut tastar el plat i que abans de la una del migdia, quan era previst que comencés el repartiment de les racions, ja feien cua.



Durant la diada de Sant Sebastià s'ha celebrat la missa i posteriorment hi ha hagut la reunió de la Germandat de Sant Sebastià, en la qual el president ha posat en relleu la necessitat de redactar els estatuts de l'entitat perquè es pugui adaptar a la legislació vigent. I és que tal com ha remarcat Naudi, és necessari que comptin amb aquests estatuts perquè puguin funcionar normalment i fins i tot poder escollir una nova junta. Vila ha recordat el fet que la germandat data del 1792 i que una de les voluntats és que hi hagi "més col·laboració en fets socials" amb Càritas i que també el comú els donarà el suport necessari.