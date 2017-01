La capital contracta una empresa per a la treta de neu

La neteja s’ha fet a més amb 60 operaris del comú i el servei del COEX

Actualitzada 20/01/2017 a les 07:02

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va fer ahir balanç sobre els treballs de treta de neu i va destacar que es “van requerir esforços addicionals i priorització”, ja que la nevada havia estat una situació “molt poc habitual”. També va subratllar que el personal del comú, amb unes 60 persones, va treballar i continua fent-ho, juntament amb el COEX i una empresa externa, que van necessitar per netejar aparcaments i carreteres, perquè eren tasques “molt difícils”.

“Vam necessitar ajuda externa perquè només tenim tres màquines llevaneu i després de passar, una hora més tard, ja es tornaven a acumular gruixos de fins a quatre centímetres”, va dir. “Sabem que no tots estan contents i que encara falta feina, però creiem que avui ja estarà tot molt enllestit. Cal pensar que va ser una situació molt complicada.”

Víctor Pintos, conseller de Liberals d’Andorra, va opinar que el comú “ha posat a disposició de la capital tots els mitjans dels quals disposava”, i va recordar que “condicionar la parròquia a baixes temperatures és molt ingrat”.

Dolors Carmona, consellera del PS , va declarar que “la capital és molt gran i entenem que no es pot donar servei a tothom alhora”. “S’ha intentat alliberar les vies principals i minimitzar el perill que suposen la neu i gel. És veritat que determinades zones han quedat en segon terme i tots som ciutadans iguals.”

El comú d’Ordino va enviar un comunicat per agrair la col·laboració ciutadana i per explicar que havien rebut 83 trucades i que el dispositiu de neu continua funcionant des de les cinc de la matinada fins a les nou de la nit.