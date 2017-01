El PS insinua que s'apugen les taxes per les transferències congelades

Els socialdemòcrates critiquen els increments “injustificats” i “indiscriminats” dels preus d’alguns serveis públics dels comuns de DA

El Partit Socialdemòcrata (PS) va denunciar ahir el que considera un increment “injustificat” i “indiscriminat” dels preus d’alguns serveis públics dels comuns governats per Demòcrates per Andorra (DA). Fins i tot va arribar a insinuar que algunes corporacions estarien contrarestant la reducció dels diners ingressats a causa de la congelació de les transferències del Govern als comuns amb aquest augment dels preus públics. “Aquest esforç que no vol fer el Govern es demana a la ciutadania”, va indicar la consellera del PS a Escaldes-Engordany Cèlia Vendrell, que hi va afegir que l’executiu “no fa la feina en la qual en