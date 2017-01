La neu anima les reserves al Pas de la Casa per a les pròximes setmanes

Els hotelers destaquen que les bones condicions per esquiar tindran un efecte positiu, sobretot amb vista al mes vinent

Les fortes nevades dels darrers dies han deixat unes bones perspectives de reserves per al sector hoteler del Pas de la Casa. De fet, a conseqüència de la neu molta gent s’ha animat a visitar el país per esquiar i el sector ha notat un increment sobretot a partir de la setmana que ve i amb vista a començament de febrer. “La majoria dels clients ja havien reservat l’estada per a aquest cap de setmana amb antelació. De fet, ja estàvem plens abans de les últimes nevades. El que és cert és que molts turistes ens han trucat per venir