El comú d'Ordino ha atès 83 trucades de ciutadans durant l'episodi de nevades

La corporació ha agraït la col·laboració ciutadana en la treta de neu dels carrers de la parròquia

Actualitzada 19/01/2017 a les 17:22

Dos mesos després de fer una crida ciutadana per conscienciar la població de la importància de col·laborar en la treta de neu, el comú d'Ordino vol agrair públicament la paciència i la col·laboració de tots els ciutadans de la parròquia. Així es manifesta en una nota en què també informa que des de la primera precipitació de neu a la parròquia, caiguda el passat dimarts 10 de gener, s’han registrat 83 trucades ateses pel Servei d’Atenció Ciutadana i el departament de Manteniment al llarg d’aquests deu dies. El dispositiu de neu -afegeix la nota- està funcionant de manera continuada des de fa una setmana amb el personal de manteniment fent tasques al carrer de les 5 de la matinada a les 21 hores.



El comú d'Ordino agraeix la col·laboració dels ciutadans en la treta de neu alhora que demana paciència en aquesta neteja i retirada dels gruixos acumulats. El comú informa que després d'una setmana de treball continuat per obrir voreres i accessos, només s'han registrat 83 trucades. La prioritat ha estat obrir les voreres per permetre el pas dels vianants i l’entrada als accessos dels espais públics: escoles, aparcaments, parades d’autobús i edificis.



Malgrat la feina feta pel personal de manteniment, que fa una setmana que fa tasques al carrer de les 5 de la matinada a les 21 hores, la corporació demana comprensió per als propers dies en què continuaran els treballs de neteja i la retirada de la neu acumulada. “És el moment més molest, la prioritat és obrir però el que necessitem tots és que l’acumulació no alteri la nostra rutina. Per això demanem ara més comprensió i també agraïm la paciència que ha demostrat la ciutadania”, ha explicat el conseller de Manteniment i Serveis Públics, Samuel Duró.



Al dispositiu propi, cal sumar el d’una empresa externa que ha aportat quatre màquines i tres camions. El comú es mostra també agraït al Govern d’Andorra, COEX i Protecció Civil, que han col·laborat a deixar operativa la zona que envolta el Centre de Tecnificació i l’ACCO per donar acollida a l’organització de la Copa del món d’esquí de muntanya, Font Blanca, que aquest dijous començarà a rebre les seleccions.