Marsol discrepa del procés de transferències

La cònsol major considera que s’hauria d’haver inclòs el Consell General en les negociacions entre l’executiu i els comuns

La reforma de la Llei de competències i transferències ha provocat diferències entre el Govern i el comú de la capital per la manera com s’ha dut a terme la negociació. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va manifestar ahir que “aquest tipus d’acords s’han de fer a tres bandes”, incloent el Consell General, a més de les corporacions locals i l’executiu, per evitar així que el parlament acabi tombant la congelació de les transferències quan tots els comuns s’han avingut a allargar aquesta mesura aquest any i rebre per tant 54,6 milions en lloc de 63.

Per congelar