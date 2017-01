Les jornades de cuina d'hivern Lo Mandongo arriben a la desena edició

Una vintena de restaurants de la Massana ofereixen menús atractius amb el porc com a ingredient principal

Actualitzada 18/01/2017 a les 13:55

Des de fa deu edicions, la Massana enceta l’any amb les jornades gastronòmiques Lo Mandongo, coincidint amb el fred i l’època de matança del porc. “Es tracta d’unes jornades que molts clients ja estan esperant perquè els restaurants preparen uns menús molt creatius i amb uns preus ajustats”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Sergi Balielles.



Lo Mandongo, que dóna el tret de sortida aquest dissabte, 21 de gener, ja està plenament consolidat, després de deu edicions, i enguany s’ha introduït com a novetat un “menú calçots”. “Les jornades són una bona eina de promoció de la gastronomia local i enguany, com a prova, alguns restaurants ens han proposat introduir un menú centrat en els calçots, ja que també és un producte d’hivern. Estem oberts a anar introduint novetats i més encara si són els mateixos restauradors qui ens fan la proposta”, assegura Balielles.



Participen a les jornades una vintena de restaurants, una xifra similar a les edicions anteriors. Els establiments són: Hostal Palanques, Gustus, la Borda Secreta, la Catrina Errant, la Borda Eulari, Buratino, La llum d’oli, Sant Romà, Émo Hotel Palomé, la Torrada, Borda Xixerella, Borda Casa Vella Palés, Borda Raubert, La Borda de l’Avi, Abba Xalet Suites Hotel, Molí dels Fanals, Bonet, 360º, la Pampa i el Rústic.



A més, tres restaurants –Borda Casa Vella Palés, l’Hort de Casa i Borda Eulari- ofereixen el “menú calçots”, que oscil·la entre els 25 i 30 euros.



Els restaurants proposen menús variats amb una bona relació qualitat preu, entre els 12 i els 35 euros, han assenyalat des del comú. El protagonista de tots els menús és la carn de porc, un producte amb infinitat de possibilitats culinàries, com queda demostrat en els menús que proposen els restaurants, amb plats tant variats i suggeridors com caneló de galta de porc amb gratinat delfinès, cruixent de peus de porc farcit de bolets amb salsa de ceps o tacos de pastor. A més, hi ha tot tipus de cuina, des de propostes de menjar ràpid, com per exemple, un entrepà de porc brasejat, a un complet menú degustació per entaular-se i fer sobretaula.



Lo Mandongo s’allargarà fins al 28 de febrer, aprofitant la setmana de vacances de Carnaval i just abans de l’època de Quaresma.