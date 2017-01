Marsol diu que "fa temps" que demana un acord a tres bandes sobre les transferències

Actualitzada 17/01/2017 a les 18:58

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha manifestat, sobre la possibilitat que les transferències als comuns no es congelin finalment aquest any, que ella "demana des de fa temps" que aquests acords es prenguin a tres bandes, entre el Govern, els comuns i el Consell General per "evitar problemes" i perquè hi pugui haver un acord entre "tothom".



En cas que la corporació acabi rebent més diners que els que es preveia inicialment, es destinaran a "fer inversions" i, per tant ha remarcat que aquests diners acabaran beneficiant finalment, també, els ciutadans tot i que aquesta inversió no vagi a càrrec del pressupost del Govern. També ha insistit en el fet que el Consell té "dret a dir que no" a la congelació d'aquestes transferències i que ara caldrà esperar a "veure què passa".



Un soterrament a la Rotonda no tan car

La mandatària ha fet aquestes manifestacions durant la celebració de la 48a escudella de Sant Antoni a Andorra la Vella on també s'ha referit a la demanda al Govern de soterrament de l'avinguda Meritxell a la Rotonda. La cònsol major ha destacat que "estan d'acord" amb Escaldes-Engordany que es faci també el soterrament del carrer de la Unió que creu que, en principi, ha de ser més complicat. També ha manifestat que faran arribar la petició formal al Govern però que, de totes maneres, "ja la coneix" i ha conclòs que aquest soterrament no ha de ser tan car "com la gent es pensa".



A l'últim, ha confirmat que s'ha rebut un recurs d'alçada del licitant que va quedar exclòs de l'adjudicació de la recollida de residus urbans d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria i que s'està avaluant. Ha manifestat que l'empresa va quedar exclosa perquè es va considerar que no complia les condicions del plec.