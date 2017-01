Jornada d'escudelles desafiant el fred

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han celebrat la tradicional escudella de Sant Antoni

Actualitzada 17/01/2017 a les 19:12

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han celebrat avui la tradicional escudella de Sant Antoni. A la capital, on es celebrava la 48a edició, els assistents han desafiat les baixes temperatures de la plaça Guillemó. El termòmetre marcava -3, i ja des d'abans que comencés el repartiment ja hi havia moltes persones que feien cua per rebre una de les 4.000 racions que s'han preparat. El fred ha fet que en lloc de quedar-se a la plaça a degustar aquest plat, moltes persones hagin optat per endur-se'l a casa, tal com ha destacat el president de la Confraria d'Escudellaires de la capital, Josep Anton Marquilló.



La cònsol major, Conxita Marsol, també ha posat en relleu que malgrat es veia força afluència a la plaça, el fred podia haver "espantat la gent" i ha recordat que es tracta d'una tradició que el 2019 arribarà als 50 anys després que un grup de ciutadans decidís impulsar el repartiment de l'escudella, un plat típic al país, al carrer.



El fred, però, no ha alterat la feina que fan els escudellaires, que ja ahir a la tarda van començar a preparar les verdures. Avui, a tres quarts de cinc de la matinada, ja han encès el foc i han posat a coure els 120 quilograms de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 90 de bringuera i de careta, 60 de vedella i més de 50 de gallina per preparar entre 4.000 i 4.500 racions, "la mateixa quantitat que l'any passat", tal com ha destacat Marquilló remarcant que l'hora que han començat a cuinar els diferents aliments el termòmetre estava a 4 graus sota zero.



També han gaudit d'aquesta tradició els membres de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques que es troben aquests dies al país en el marc de l'adhesió d'Andorra la Vella a aquest organisme per tal d'impulsar el turisme xinès. El president, Chen Bo, ha destacat que ha estat per a ells "una sort" haver pogut assistir a aquesta celebració i considera que és "important per a Andorra conservar aquestes tradicions", que pot arribar a explotar turísticament.



Cal destacar que moments abans del repartiment de les racions s'han nomenat escudellaires de ple dret Gerard Marsal, Joan Talamas, Núria Ferrer, Carme Vives i Elvira Brun. A aquest acte hi han assistit els cònsols i els diferents consellers de la corporació comunal, a més a més del ministre de Finances, Jordi Cinca, i consellers generals com Marc Ballestà o Josep Anton Bardina.



Escaldes-Engordany

A Escaldes- Engordany 2.000 racions d'escudella han estat repartides en el transcurs de la 34a edició de l'escudella de Sant Antoni que organitza l'Associació Ponts dels Escalls. El seu president, Joan Anton Garcia, s'ha felicitat de l'afluència de públic tenint en compte que "avui és un dia entre setmana i costa que es mogui la gent", i ha agraït la col·laboració del Comú a ajudar en l'organització de la festa. Això, en el que ha qualificat com una de les tradicions més arrelades a Escaldes-Engordany i en la que no ha tingut problemes a detallar part del secret i dels ingredients per a fer l'escudella: gallina, vedella, panxeta, botifarra negra, blanca, bringuera, carabassa, col, api, patata, porro, fideus, cigrons, mongetes i arròs, entre altres ingredients. "Hi ha un càlcul, però alguns productes no es calculen per quilos", ha reconegut Garcia, que ha explicat com es fa un càlcul aproximat on es poden arribar a posar uns trenta quilos de panxeta o de botifarra negra i blanca o divuit gallines.



Entre les autoritats presents a l'escudella s'hi trobaven la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marin, i el cònsol menor, Marc Calvet, juntament amb diferents consellers i representants de partits polítics, com Rosa Gili o Víctor Naudi. A més, el cap de Govern, Toni Martí, acompanyat dels ministres escaldencs Xavier Espot, Eric Jover i Sílvia Calvó. Precisament, el cap de Govern ha defugit donar detalls sobre la remodelació del Govern i s'ha limitat a apuntar què és “el més important i el que és més d’actualitat avui dia”, que segons el cap de Govern és que “estem molt satisfets perquè les darreres reunions amb els agents socials i econòmics van anar molt bé”.