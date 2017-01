La neu no impedeix l'escudellada i Encamp en reparteix 1.600 racions

Es recapten més de 1.600 euros als encants i Canillo trasllada l’àpat a l’edifici del telecabina

Encamp va celebrar ahir al migdia una de les seves festivitats més importants, l’escudella de Sant Antoni, una celebració que enguany arribava als trenta anys. Malgrat la neu, centenars de persones van desafiar el mal temps i van fer cua per gaudir d’una de les 1.600 racions que, aproximadament, es van arribar a repartir. Cigrons, fideus, arròs, carn, mongetes i verdures van ser alguns dels ingredients de l’escudella, que va ser elaborada per una desena de voluntaris a la plaça Sant Miquel, tal com es feia el 1987, quan va tenir lloc la primera escudellada a la parròquia encampadana.

El cònsol