L'Escudella de Sant Antoni d'Andorra la Vella repartirà 3.500 racions

Catorze restaurants del Centre Històric oferiran completar l'àpat amb diferents opcions

Actualitzada 16/01/2017 a les 19:59

Des d'avui a la tarda, una quarantena de persones fan els preparatius per elaborar les 3.500 racions d'escudella. En total s’utilitzaran 120 quilos de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 90 de bringuera i de careta, 60 de vedella i més de 50 quilos de gallina. Es prepararan gairebé 100 quilos de mandonguilles i s’utilitzaran 200 quilos de patates, 30 quilos d’arròs i de fideus, uns 40 quilos de porro i d’api, i 20 de mongetes i de cigrons. També s’utilitzaran 30 quilos de pastanagues, 65 de col i 40 de carbassa. En total, es farà ús d’uns 1.400 litres d’aigua per cuinar l’escudella. Les racions d'escudella aniran acompanyades de 100 quilos de pa moreno i 140 litres de vi negre. Per a les postres s'han encarregat 160 unitats de tortell de Sant Antoni.



En aquesta edició de l'escudella es nomenaran 'Escudellaires de ple dret' el Gerard Marsal, Joan Talamas, Núria Ferrer, Carme Vives i Elvira Brun. Els nous integrants de la Confraria han exercit almenys durant tres anys seguits com a escudellaires, requisit imprescindible per al reconeixement.



El plat commemoratiu de la jornada, a un preu de set euros la unitat, es posarà a la venda, a partir de les deu del matí al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna. Per aquesta edició, el plat lluirà un gravat representant als Fallaires d'Andorra la Vella amb motiu del 30è aniversari.



L'Escudella celebrarà el 50è aniversari a la capital l'any 2019, i és per això que ja s'han seleccionat els motius dels plats de les següents edicions i s'exhibiran aquest dimarts. El 2018 el motiu homenatjarà l'Orfeó Andorrà pel seu 55è aniversari, el 2019 serà precisament la Confraria d'Escudellaires la protagonista, el 2020 la Gresca Gegantera, i el 2021 l'Esbart Dansaire.



A partir de les cinc de la matinada, una cinquantena d'escudellaires treballaran a la plaça Guillemó, on s'instal·laran deu fogaines (vuit d'escudella i dos de caldo).