La minicentral d'Arcalís començarà a funcionar abans de final de mes

Les mútues parroquials esperen iniciar la construcció de la instal·lació d’Aixovall durant l’abril

La minicentral hidroelèctrica d’Arcalís serà la primera que entrarà en funcionament. Les mútues parroquials, agrupades en la societat Productora d’Energies Renovables (Persa), ja n’han enllestit la construcció i a falta d’acabar de tancar uns últims ser­rells preveuen que en uns quinze dies pugui entrar en funcionament. Així ho va explicar el portaveu de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic (AESE), Joan Carles Grau, que va assegurar que “està provada i funciona perfectament”. El darrer mes s’hi han fet proves d’estanquitat i s’ha posat en marxa per comprovar que tot anava segons el previst. Ara bé, per no interferir en la producció