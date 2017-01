Els botiguers diuen que el pàrquing continua sent barat per als visitants

L’increment de preus no els afectarà perquè als països veïns l’aparcament és més car

Els representants del sector comercial d’Andorra la Vella també van opinar sobre l’increment de més del cinquanta per cent en les tarifes dels aparcaments horitzontals de la parròquia. La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va dir que la nova pujada no ha d’afectar negativament els turistes. “Els aparcaments dels països veïns són més cars. Per tant, no crec que el canvi vagi en detriment dels visitants.” Tot i així, Yebra va declarar que el local sí que notarà l’augment, “la mesura perjudicarà el client nacional, perquè està acostumat a deixar el cotxe al pàrquing tot