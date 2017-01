Naturlàndia acorda tancar els dimarts i dimecres "per adaptar-se al mercat competitiu"

El centre d'oci aplicarà la mesura tot l'any excepte Setmana Santa i estiu

Actualitzada 12/01/2017 a les 20:57

Naturlàndia ha aplicat, des de dilluns, un nou calendari d'obertura "per adaptar-se al mercat competitiu", tal com ha explicat el seu director, Enric Ordóñez. Així, a partir d'ara el parc tancarà tots els dimarts i dimecres excepte Setmana Santa i l'estiu, i tampoc donarà servei durant el mes de maig i el mes de novembre. Aquestes mesures s'emmarquen en el procés de reestructuració que lidera la firma KPMG, que també preveu canvis en el funcionament, les planificacions comercials i en el personal. En aquest darrer punt, Ordóñez ha avançat que s'incorporarà un nou director d'operacions, entre d'altres modificacions, ja que actualment s'estan analitzant els diferents llocs de treball.



En el marc de l'estudi de viabilitat de Naturlàndia que està duent a terme la consultora KPMG s'ha posat en marxa un nou calendari d'obertura del parc per intentar adaptar-se millor al mercat competitiu. A més, durant la temporada d'hivern l'entrada es farà per la cota 2.000, de manera que l'atracció estrella, el Tobotronc, tindrà un únic accés per la part superior.



El director de Naturlàndia ha informat que els nous horaris es van comunicar fa tres setmanes als operadors turístics amb els quals es treballa i mitjançant l'enviament d'una 'newsletter' a 30.000 clients, i que quan acabi el procés de reestructuració, d'aquí a uns dos mesos, es comunicaran públicament tots els canvis que s'han previst aplicar, sobretot pel que fa al personal. De moment, Ordóñez ha avançat que en breu s'incorporarà un nou director d'operacions, tot i que no serà l'únic canvi, sinó que en seran diversos amb l'objectiu de buscar una major eficiència.



10% més de visitants durant les festes de Nadal

D'altra banda, Naturlàndia ha registrat durant les festes de Nadal entre un 10 i un 12% més de visitants respecte a la campanya anterior. Ordóñez ha destacat que s'ha assolit un augment "en la línia de la resta del país, similar als hotels o a d'altres centres d'oci". De fet, el director del parc ha reconegut que "no tenim la capacitat de portar visitants que només vinguin a Naturlàndia, la gent ve a Andorra i escull un dels destins", de manera que no es pot dir que la manca de neu els hagi pogut beneficiar.