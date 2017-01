Jover garanteix solucions d'aparcament a Aixovall arran de les queixes dels estudiants

Estudiants del Centre de Formació Professional s'han mobilitzat a primera hora del matí per protestar pel tancament de l'aparcament que fins ara utilitzaven

Els estudiants del Centre de Formació Professional d'Aixovall s'han mobilitzat avui al matí davant del centre per protestar pel tancament de l'aparcament que fins ara utilitzaven, en un terreny al costat del camp d'esports i que ha desaparegut després que s'hagi rescindit el contracte de lloguer amb el Govern. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha volgut destacar que no era un aparcament reservat al centre, sinó lliure i vinculat al camp d'esports, i que després de no arribar a un acord per al manteniment del camp d'esports, es va intentar mantenir el lloguer de l'aparcament però tampoc va ser possible. Jover ha afegit que s'ha trobat una alternativa a l'altre costat del riu, i s'ha habilitat un nou aparcament d'una cinquantena de places, -l'antic en tenia unes setanta- que inicialment està restringit als professionals del centre, tot i que en funció del grau d'ocupació "s'anirà obrint la possibilitat que els estudiants també hi aparquin".



El ministre també ha explicat que s'estan estudiant més solucions a la zona per habilitar algunes places més, i s'ha compromès a traslladar al ministre d'Ordenament Territorial la possibilitat que, coincidint amb la posada en marxa de les noves línies d'autobús, es reforci el servei en aquest punt, sobretot per als usuaris del Centre de formació d'adults, que tenen horaris nocturns.



Així, Jover s'ha mostrat sensible a les demandes dels estudiants, i ha admès que és una zona amb aparcament difícil i que cal fer-hi un esforç especial tenint en compte que hi ha molts usuaris que compaginen els estudis amb una activitat professional, i que també hi ha estudiants del Centre de formació bàsica d'adults, de formació ocupacional o de formacions per al professorat.



El ministre ha acordat amb els representants dels estudiants que faran un seguiment del perfil dels usuaris del nou aparcament durant les properes setmanes, i que els joves identificaran quins estudiants tenen més necessitat d'utilitzar-lo. Tot i que s'ha instal·lat una barrera per controlar l'accés al nou espai, Jover ha assegurat que durant els primers dies la deixaran oberta.



Finalment, Eric Jover considera que hi ha hagut un malentès amb el col·lectiu d'estudiants i que per aquest motiu s'ha produït la mobilització, tot i que l'ha qualificada de poca durada i de poca intensitat. Jover ha explicat que abans de Nadal els estudiants van trametre una carta al Ministeri i que el mateix dia un dels directors s'hi va reunir per explicar-los les línies de treball arran de la problemàtica. Així, com que la resposta no va ser per escrit, van mantenir la mobilització prevista per a aquest dilluns. Per aquest motiu, després de la reunió amb el ministre d'avui, el Ministeri s'ha compromès a donar-los també una resposta per escrit i a mantenir "un contacte fluid" entre les dues parts durant les properes setmanes.