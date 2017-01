Govern manté el projecte de fer dos carrils a l'avinguda Francesc Cairat

Torres remarca que encara s’ha de redactar el projecte i que es parlarà amb el comú

El projecte que havia donat a conèixer el Govern de fer dos carrils a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria es manté, malgrat que fa uns dies la majoria comunal s’hi va manifestar en contra. Així ho va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, que va assegurar que des del Govern “tenim intenció de fer els dos carrils o, mentrestant, aplicar mesures puntuals per habilitar-los com es va fer pel pont de la Puríssima”. No obstant això, va remarcar que es tracta d’un projecte que encara no s’ha redactat i que la voluntat és tractar-lo de