El servei de transport gratuït al Pas de la Casa es posarà en marxa dilluns

Actualitzada 06/01/2017 a les 06:53

El servei de transport de passatgers gratuït al Pas de la Casa per a la temporada d’hivern es posarà en marxà dilluns i estarà operatiu cada dia, de dilluns a divendres, fins al 12 de maig. Segons va informar ahir el comú d’Encamp, la corporació ha adjudicat el servei a la Cooperativa Interurbana, companyia que durà a terme els desplaçaments tots els dies lectius del calendari escolar des del 9 de gener fins al mes de maig. El servei, que la Cooperativa prestarà de franc per a tots els usuaris, s’ha adjudicat per un valor total d’11.935 euros.

Com va detallar ahir el comú a través d’un comunicat, el recorregut que farà l’autobús serà del Bullidor a la Costa Rodona i de la Costa Rodona fins al Bullidor. El vehicle farà dos viatges al matí, que sortirà a un quart de nou, i dos més a la tarda, a partir de dos quarts de cinc. La capacitat mínima de l’autocar serà de vint places i està pensat sobretot per portar els infants a l’escola.