Els botiguers de Meritxell i de Carlemany aposten per una sola denominació i rebutgen mantenir els dos noms

Els comerciants de l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany reclamen que el futur eix comercial unificat tingui un sol nom. Rebutgen així conservar els dos actuals –Vivand i Meritxell–, tal com va suggerir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, la qual va afirmar que “és el menys important” i “si es diu de dues maneres o no no crec que sigui un problema”. A més, va confessar que la corporació encara no ha decidit i no veu clar adoptar el nom de Vivand, tal com proposa el comú d’Escaldes-Engordany. Tal com va reconèixer la cònsol Trini Marín, “li vam