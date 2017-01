El servei de transport de passatgers gratuït al Pas de la Casa es posa en marxa dilluns

Està pensat sobretot per a desplaçar els infants a l’escola i finalitzarà el 12 de maig

El Comú d’Encamp ha adjudicat el servei de transport de passatgers al Pas de la Casa per a la temporada d’hivern a la Cooperativa Interurbana. El servei es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar des del 9 de gener fins al 12 de maig, amb el recorregut del Bullidor a la Costa Rodona, per tornar al Bullidor. L’hora d’inici al matí serà a les 8.15 hores i farà dos viatges i a la tarda en farà dos més a partir de les 16.30 hores. La capacitat mínima del vehicle és de 20 places i està pensat sobretot per a desplaçar els infants a l’escola. El servei és gratuït i s’ha adjudicat per valor d’11.935 euros.