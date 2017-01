Actualitzada 05/01/2017 a les 06:58

El comú pagarà 38.300 euros per canviar les finestres del Casal Calones, un acord que va prendre el 28 de desembre passat. Tal com va publicar ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), s’ha adjudicat el concurs nacional per al subministrament i la col·locació de finestres a Grupsa perquè dugui a terme els treballs, que han de durar unes deu setmanes.