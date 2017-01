El comú defensa que l'impost dels cortals és el més baix de la llei

Vidal posa de manifest que amb la revisió del cadastre totes les propietats de la parròquia han d’assumir el pagament de la taxa

L’impost sobre la propietat immobiliària que a partir d’ara hauran d’assumir els cortalans de la vall del Madriu és el més baix que permet la llei que obliga a gravar totes les propietats de la parròquia. Després que la presidenta de l’Associació de Propietaris de la vall del Madriu-Perafita-Cla­ror, Meritxell Font, denunciés que les bordes hagin de pagar aquesta taxa, el comú recorda que “és una obligació per llei” i que s’ha optat per l’import “més baix”. “Per sota no ho podem fer”, diu el conseller d’Administració i Aparcaments, Esteve Vidal, que indica que el gravamen va dels 30 cèntims