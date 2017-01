Els comerciants evidencien la falta de places d'aparcament a la capital

Els responsables de les botigues creuen que la dificultat per trobar pàrquing és un bon símptoma perquè demostra que hi ha molta afluència

Els comerciants d’Andorra la Vella han fet palès que els darrers dies la capital s’ha omplert de vehicles i que no hi ha oferta suficient de pàrquings per poder-los en­cabir tots. Del 23 al 29 de desembre van arribar 105.500 vehicles, la majoria (73.500) van entrar per la frontera del riu Runer, un 10% més que l’any anterior, segons Mobilitat. Precisament, aquest volum de visitants ha comportat que els dar­rers dies sigui difícil trobar aparcaments a la capital, segons els comerciants.

“Sempre que ve molta gent passa això, que falten places de pàrquing”, va destacar al Diari Sònia Yebra, presidenta de