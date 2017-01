El comú amplia l'horari d'atenció als ciutadans fins a les quatre de la tarda

D’aquesta manera, tots els departaments de la corporació donen servei una hora més del que era habitual amb horari ininterromput de vuit del matí a les 16 hores

Actualitzada 03/01/2017 a les 11:11

El Servei de tràmits del comú d’Ordino atén des d’ahir les necessitats dels ciutadans de la parròquia fins a les quatre de la tarda, després que la junta de govern del comú n’aprovés la modificació. D’aquesta manera, tots els departaments de la corporació donen servei una hora més del que era habitual amb horari ininterromput de vuit del matí a les 16 hores.



En la mateixa línia de voluntat de millora a l’atenció ciutadana en la gestió d’incidències, destaquen les 60 trucades que ha rebut el 123 des que es va posar en funcionament a principis de desembre, el que suposa una mitjana de dues trucades diàries. Pel que fa a l’aplicació Ordino es viu que va començar a funcionar per les mateixes dates com a nou canal de comunicació, la corporació local ha rebut nou missatges relacionats tots ells amb problemàtiques vinculades a la via pública. La majoria afecten el servei de circulació i el departament de serveis públics i de manteniment.