Els propietaris denuncien que les bordes no tenen ni llum ni aigua, i expliquen que fins i tot n’hi ha algunes que estan en runes

“Els cortals no tenen ni llum ni aigua. No hi ha sistema d’electrificació ni clavegueram. Estan com fa 100 anys i tenim el problema afegit que no s’hi pot accedir. A sobre, a final de novembre vam rebre la grata notícia que ara, a més, ens cobren la taxa de propietat”, va declarar al Diari Meritxell Font, la presidenta de l’Associació de Propietaris de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Una entitat que aglutina prop d’una trentena de famílies amb propietats a la vall del Madriu, declarada Patrimoni Cultural per la Unesco a començament dels anys 2000.

“A principi de desembre, durant l’últim