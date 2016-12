La consellera Dolors Carmona està en contra que el comú busqui més liquiditat per fer inversions a través de l’increment de taxes

Dolors Carmona, la consellera del Partit Socialdemòcrata d’Andorra la Vella, va expressar ahir la seva disconformitat amb l’augment que experimentaran molts dels preus públics del centre esportiu dels Serradells de cara a l’any vinent, sobretot els corresponents a les quotes dels abonaments, com les aquàtiques i les completes.

En declaracions al Diari, Carmona va manifestar que la seva formació política no comparteix aquesta pujada de preus, perquè, com va afirmar, “comportarà una pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans”, i va assegurar que “els complements de servei s’han de mirar per la classe obrera”, i que “les pujades de preus lineals, és