L’alt tribunal considera inconstitucional l’afiliació obligatòria i la retenció salarial, que creu que genera desequilibris

Primera sentència favorable als agents de circulació d’Escaldes-Engordany en el plet que mantenen amb la corporació per la creació de la mútua que els permet tenir cobertura sanitària del cent per cent. Després que ni la primera instància ni el Superior els reconeguessin els arguments, ara el Tribunal Constitucional dona empara als seus recursos i tomba la mútua que va decidir crear el comú per complir amb l’article 36 de la Llei dels agents de circulació. Els urbans van recórrer contra la mútua perquè no estaven d’acord amb el fet que l’afiliació fos obligatòria ni tampoc que les aportacions sortissin