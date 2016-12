Els inversors privats mantenen l’interès en el camp de neu i esperen a conèixer el pla estratègic

Josep Àngel Mortés, el cònsol major d’Ordino, va expressar que no descarta la possibilitat de permetre edificar al terreny que ocupa l’estació d’Ordino-Arcalís. Així ho va fer saber ahir durant la sessió del consell del comú, en què també va aprofitar per puntualitzar que ara per ara la Llei del sòl no ho permet i que, per tant, s’hi hauria de fer una modificació.

“En el cas que el pla estratègic de l’estació ens digués que s’ha de construir a Arcalís hauríem de canviar la Llei del sòl, i seria una de les primeres fases que tiraríem endavant en el projecte”,