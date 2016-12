El comú ja ha col·locat un nou fanal al car­rer d’Engordany per millorar la il·luminació, tal com va prometre després de l’episodi de furts que es va viure fa una setmana. L’aparell ha permès eliminar una zona fosca, com era l’espai situat davant de la perruqueria Zaïra, una de les afectades pels furts, ja que s’havia tret el fanal existent per a la instal·lació d’una bastida.