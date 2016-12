El comú descarta quedar-se l'edifici situat a l'avinguda Santa Coloma

La cònsol major explica que no disposen de la capacitat econòmica per fer front a la inversió, una suma que situa prop dels 800.000 euros

El comú desestima quedar-se l’edifici de l’avinguda Santa Coloma perquè, com va confirmar en declaracions al Diari Conxita Marsol, cònsol major d’Andorra la Vella, “no tenim la capacitat econòmica per fer front a la inversió que representa l’adquisició de l’immoble”. Una suma que la cònsol va xifrar en uns 800.000 euros, comptant el garatge, i que la corporació local havia de valorar si la podia assumir, ja que es tractava d’un volum d’inversió molt important.

Els pressupostos amb vista al 2017 reflecteixen que es desestima l’operació. Durant el novembre la cònsol va explicar que en el supòsit de no quedar-se l’edifici