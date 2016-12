Ensisa contracta més seguretat per evitar el 'botellón' al Tarter

S’informarà qui es quedi a l’aparcament de l’estació que és una propietat privada i que no s’hi pot fer aquest tipus d’activitat

Les queixes d’alguns restauradors del Tarter sobre els joves que surten de l’Abarset i es queden al pàrquing a fer botellón han fet reaccionar tant Grandvalira-Ensisa –titular del bar– com el comú. Segons van confirmar el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, i la mateixa estació es reforçarà la seguretat privada de què es disposa. Des de Grandvalira es va explicar que es contractarà més personal de seguretat per destinar una patrulla a l’aparcament “que informarà la gent que allò és una propietat privada i que el botellón no hi està permès”. Tot i així, des del domini es va

#1 Jordi Joan

(24/12/16 10:17)