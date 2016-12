L'avinguda del Fener recupera el trànsit de vehicles fins al pròxim 9 de gener

El comú ha finalitzat les dues primeres fases de millora en les quals ha invertit 600.000 euros

El comú d’Escaldes-Engordany va presentar ahir la finalització del segon tram de les obres de l’avinguda del Fener i aquesta tarda obrirà el carrer per tal que hi puguin circular els vehicles. El cònsol menor, Marc Calvet, va destacar que “en total aquests dos trams han suposat uns 600.000 euros d’inversió”. La finalització d’aquest nou sector permetrà recuperar la circulació de vehicles per l’avinguda del Fener fins al 9 de gener, quan s’iniciïn novament les obres, en aquest cas del tercer tram que comprèn la sortida de l’aparcament comunal del Fener fins a l’encreuament del carrer Ciutat de Sabadell.

