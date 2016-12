Actualitzada 23/12/2016 a les 07:06

El Pare Noel va arribar ahir a Ordino en un vehicle antic i descapotable. Amb un sac carregat de regals va passejar-se per la parròquia, on va saludar persones de totes les edats. Demà se celebra la nit de Nadal, que el Pare Noel visitarà les cases dels ordinencs per dipositar-hi regals.