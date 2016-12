Les obres de l'avinguda del Fener avancen segons el previst

Aquest matí s'ha presentat el segon tram del projecte

Actualitzada 22/12/2016 a les 13:16

Les obres de l'avinguda del Fener continuen la seva marxa i aquest matí s'ha presentat el segon tram del projecte, un sector d'uns 200 metres que engloba la pràctica totalitat de l'aparcament comunal del Fener. Les obres s'han realitzat en el termini previst i s'han allargat durant un mes, tal com ha comentat el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet. Calvet també ha explicat que "de moment estem complint el pressupost previst perquè en total aquests dos trams han suposat uns 600.000 euros".



La finalització d'aquest nou sector permetrà recuperar la circulació de vehicles per l'avinguda del Fener fins al 9 de gener, quan s'iniciïn novament les obres, en aquest cas del tercer tram que comprèn la sortida de l'aparcament comunal del Fener fins a l'encreuament del carrer Ciutat de Sabadell. Malgrat les obres, Calvet ha destacat que "no hi ha hagut grans problemes de circulació llevat d'alguns embussos els caps de setmana de més afluència", ja que durant aquest mes s'han canviat els sentits de circulació del carrer i s'ha habilitat només les entrades i sortides de l'aparcament.



La celeritat del projecte ha estat una de les condicions més exposades pel cònsol menor, que també ha reconegut que "encara no hem tingut oportunitat de parlar amb els comerciants, però pel que hem sentit que han destacat la nova fisonomia del carrer". Tot i això, Calvet també ha recordat que "si tot va bé complirem tots els terminis, tot i que l'últim tram del carrer del Picó serà força més complicat".



D'altra banda, la instal·lació del mobiliari urbà es realitzarà un cop finalitzada la totalitat de les obres.



Calvet respon les crítiques de l'oposició respecte a la instal·lació de noves càmeres de vigilància



El cònsol menor també ha respost les crítiques per part de la consellera de l'oposició, Cèlia Vendrell, respecte a la instal·lació de noves càmeres de vigilància a diferents punts de la parròquia. Cal recordar que ara fa uns dies la junta de Comú va aprovar la instal·lació de nous equipaments de vigilància, de fet, Calvet ha recalcat que "vist l'incivisme de la gent les càmeres són necessàries sigui per bretolades o no, no controlem la gent, vigilem l'entorn". A més, el cònsol menor s'ha mostrat irònic amb les paraules de Vendrell en afirmar que "difícilment l'oposició ha fet alguna cosa constructiva fins ara, però els agradi o no s'ha de vigilar".