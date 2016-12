Les càmeres de videovigilància al centre històric divideixen l'oposició

Marc Magallón, de Liberals d’Andorra, està a favor de la nova iniciativa, però Cèlia Vendrell, del Partit Socialdemòcrata, s’hi posiciona en contra

La decisió del comú d’Escaldes-Engordany de comprar més càmeres de vigilància per instal·lar-les per tota la parròquia ha generat divisió a l’oposició. Trini Marín, la cònsol major, va anunciar dimarts que es posaran tres càmeres més a l’avinguda Carlemany i una altra prop de l’arxiu històric. Una mesura que es va aprovar en junta de govern i que compta amb l’aprovació de Marc Magallón, conseller de Liberals d’Andorra, però no amb la de la consellera del Partit Socialdemòcrata (PS) Cèlia Vendrell.

En declaracions al Diari, Magallón va explicar que, segons el seu punt de vista, un dels punts més forts d’Andorra

#1 Gil

(22/12/16 07:46)