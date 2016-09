El comú i Capesa busquen la fórmula per finançar el nou dipòsit

La corporació preveu desbloquejar els 1,3 milions en el proper ple, però la companyia intenta que no s’hagin d’aportar tots els diners

Capesa continua immersa en el procés per poder disposar dels 1,3 milions d’euros que necessita per fer front al cost de les obres de construcció del tercer dipòsit d’aigua de la parròquia. Després que el passat mes de juny no es pogués aprovar l’ampliació de capital per falta de quòrum –calia el 50% i només hi era representat el 23% de l’accionariat– el comú ja va avançar que estava disposat a posar els diners. No obstant això, les dues parts estan estudiant quina és la millor fórmula. “La línia número 1 és fer l’ampliació de capital. Fins ara sempre hem