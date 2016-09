Sant Julià descarta reajustaments pressupostaris en Cultura o Afers Socials

Josep Roig ha apuntat que la situació pressupostària del consistori “exigia un punt de prudència que li agraeixo al cònsol”

Actualitzada 20/09/2016 a les 16:55

Ni en la partida social, ni en la de cultura. Els ajustaments al pressupost que ahir va aprovar la Junta de Govern i que el Consell de Comú aprovarà amb tota probabilitat la setmana vinent no incidiran en dues conselleries que el comú considera estratègiques. Així ho ha manifestat el conseller de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, que ha defensat que el retorn de la inversió en cultura justifica els esforços econòmics i de programació “i que es continuï apostant per portar riquesa al poble”.



Roig, que va estar quatre anys en l’oposició al comú, ha apuntat que la situació pressupostària del consistori “exigia un punt de prudència que li agraeixo al cònsol”. Per això ha defensat la tardança en la preparació dels pressupostos i de la liquidació de l’exercici pressupostari del 2015. “Durant aquest mandat, les coses no s’estan fent a la babalà, era necessari baixar al detall dels comptes de les societats” tot i sabent que l’exigència de les ordinacions feia obligatori presentar els comptes en termini, i “sabent que estàvem dilatant allò que la legislació exigia”.



Roig, que ha posat com a exemple el funcionament de la conselleria de Cultura, ha assenyalat que en absència de pressupost, un “dels aspectes encomanat als serveis de cultura és el cost de les activitats i el retorn que donen”. El conseller assegura que “si es vol situar Sant Julià com una de les capitals culturals del país, l’aposta per l’activitat artística i cultural no se’n veurà ressentida”. En aquest sentit, ha posat com a exemple la relació amb el sector de la restauració perquè la programació cultural incideixi en la dinamització comercial dels establiments lauredians.



“Pel que fa al contacte amb el sector de la restauració, que és molt sovintejat, ens preocupa saber quin és el retorn que tenen els establiments i el comerç de Sant Julià”, ha apuntat, i ha recordat que “la Vila Medieval, juntament amb la Festa Major, és de les activitats que dóna més joc a la parròquia”.



La Vila Medieval, que se celebrarà el proper cap de setmana, comptarà amb una seixantena de parades escampades per la parròquia i més de 50 activitats. “Recuperarem algunes activitats que ens han funcionat molt bé en els darrers anys”, ha explicat Laura Rogé, cap de Cultura del comú lauredià. Algunes com la passejada d’oques, que es va fer l’any passat, repeteix i “aquest any, incorporem un espectacle amb un encantador de serps”, una activitat “força interessant i molt visual”, ha apuntat la responsable de cultura.



Entre les actuacions, els abanderats de Tortosa, que faran quatre actuacions que tindran lloc a la plaça Germandat i diferents espectacles adreçats a un públic familiar i comptant amb les companyies del país com Bruixes de la companyia Al Dandara i la 'Petita història de Romeu i Julieta', de l’Animal Escola de teatre, que a més faran espectacles itinerants.



A banda, durant el cap de setmana es programaran visites guiades per la parròquia, lluites de cavaller i coreografies de combat d’actors de cine, “que han estat formats a Anglaterra i Alemanya”, ha explicat Rogé. Un altre aspecte que han volgut destacar els responsables, és l’espectacle de dansa vertical que anirà a càrrec dels alumnes de la parròquia.



Hi participaran entitats culturals com la Coral Rocafort, que farà una cantada amb temes de música antiga, els gegants i gegantons, així com l’Esbart Laurèdia, que prendrà part en els actes dedicats a l’agermanament que la parròquia té amb Calonge, o un trovador lauredià, Ivan Duran, que es va oferir a fer la introducció de l’espectacle d’inauguració.



Durant el proper cap de setmana, els responsables de cultura han assenyalat que amb la participació d’entitats, els establiments i la implicació de la parròquia, “estem transformant Sant Julià en una vida medieval del portal nord al portal sud amb activitats i decoració”.



Sobre les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes respecte els exercicis pressupostaris del 2014 i el 2015, el conseller de Cultura considera que haurà de correspondre a la fiscalia una actuació d’ofici. “El Tribunal de Comptes ha emès un dictamen sobre els comptes i no crec que sigui a un Comú a qui li toqui portar aspectes d’aquest estil a Fiscalia”. Roig recorda que qui fiscalitza els comptes públics és el Tribunal de Comptes, “i per tant, entenc que la feina de Fiscalia seria entrar d’ofici en unes irregularitats detectades al 2014 i al 2015, “unes acusacions que són les que són, i que són greus”, ha recordat.