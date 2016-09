Descobrir la tolerància

El comú va organitzar diverses activitats perquè les persones poguessin conèixer el món i la diversitat cultural a través de jocs, espectacles, la dansa o la gastronomia. L’any passat van assistir unes 2.000 persones a la jornada, una xifra que esperen repetir enguany.

Com explicar què és la tolerància a un nen? “Que el nen digui la paraula no és difícil, que entengui el seu el significat és complicat”, va exposar ahir la Patrícia Fer­rer, que va participar amb la seva mare i el seu fill de tres anys i mig en una gimcana on pares i nens podien descobrir la diversitat cultural del planeta a través de jocs. El mot clau de la gimcana era tolerància. “És difícil explicar a un nen què és aquesta paraula, però avui et dirà que és un joc de Portugal, un dinar de Taiwan o una