Ordino manté la tradició de la Festa Major en honor a Sant Corneli i Sant Cebrià

Com cada 16 de setembre, Ordino celebra la Festa Major en honor a Sant Corneli i Sant Cebrià, un dia popular per la parròquia, tot i que cada vegada se celebra menys. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha explicat que la festa del Roser atreu més públic perquè és a l'estiu i, en canvi ara depèn del dia de la setmana en què caigui, se suma més o menys gent a la celebració. Un altre factor que contribueix a l'afluència és el temps, que en aquest cas Mortés ha lamentat que no els estigui acompanyant gaire. Aquest divendres al migdia s'ha celebrat una missa a l'església parroquial concelebrada per diferents mossens del país, i a continuació hi ha hagut aperitiu per a tots els presents. A la tarda hi ha previst jocs inflables, berenar amb coca i xocolata, ball de tarda, i a les dotze de la nit disc mòbil amb Dj Andy.

