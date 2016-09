Malestar als grups de l'oposició per la contractació d'un tècnic d'obres

PS i Ld’A critiquen que la majoria convoqui un edicte extern per contractar un funcionari mentre altres vacants es cobreixen amb eventuals

Continuen els estira-i-arronsa al comú encampadà per la gestió del personal de la corporació. Després que al consell de comú del setembre tant el Partit Socialdemòcrata (PS) com Liberals d’Andorra (Ld’A) critiquessin la contractació d’un assessor per treballar en el disseny de l’organigrama durant sis mesos, ara els grups de la minoria han mostrat el seu rebuig a la decisió de la majoria de contractar un tècnic d’obres públiques. Atès que la convocatòria interna per cobrir la plaça va quedar deserta, la majoria va aprovar a la junta de govern del 5 de setembre obrir una convocatòria externa per contractar