Les llegendes, protagonistes de la Gimkna't a set bandes

Hi podran participar un total de 200 joves que tinguin entre 12 i 20 anys

La sisena edició de la Gimkna’t a set bandes tindrà les llegendes del país com a temàtica principal. Segons es va explicar ahir en la presentació de la jornada, que es farà el dia 1 d’octubre, les diferents proves giraran a l’entorn de les tradicions d’Andorra.

A la jornada hi poden participar joves de 12 a 20 anys que es dividiran en dues categories, els de 12 a 15 anys, i els de 16 a 20. Els joves hauran de formar equips de quatre persones, que poden ser mixtos, fins a arribar a 50 grups, ja que hi ha un límit