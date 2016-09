Clam fora del comú perquè la majoria convoqui la reunió de poble

El PS es mostra “preocupat” per la falta de pressupost i considera que cal donar explicacions tot i no tenir clars els números

El fet que la majoria comunal de Sant Julià de Lòria encara no hagi anunciat quan es farà la reunió de poble que va prometre per donar a conèixer quina és la situació econòmica i financera del comú i de Naturlandia comença a molestar una part dels ciutadans de la parròquia. Consideren que encara que no hi hagi els números clars, els cònsols haurien d’informar de quina és la realitat a hores d’ara. “Quan vam estar al comú ja teníem sospites, per això no ens vam cansar de demanar informació, però sempre ens donaven llargues”, va explicar el coordinador del

#1 Quina decepció!

(14/09/16 08:16)