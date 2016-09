Executen obres de millora a les voravies del tram més baix de les Costes de Teixidó

El comú de la Massana continua amb la campanya de manteniment i millora de les infraestructures i els espais públics. Un dels apartats en què es treballa més intensament és en la renovació i millora de voreres a tota la parròquia per tal de facilitar el pas de vianants a la via pública. En aquests moments s’està treballant a les Costes de Teixidó, un carrer molt transitat a l’hora d’entrada i sortida de l’escola. Ja s’ha renovat tot el tram final d’aquesta via i a hores d’ara es treballa en la part de baix, més propera a l’avinguda Sant Antoni.