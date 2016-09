Monogràfics i els forfets en la nova temporada d'activitats culturals i esportives

Actualitzada 12/09/2016 a les 16:55

El comú d'Andorra la Vella ha presentat la nova oferta d'activitats culturals i esportives, que enguany inclou més monogràfics, un tipus de formació que tracta un aspecte determinat d'una disciplina. En aquest cas, hi haurà 34 monogràfics orientats a la música, dansa, fotografia i teatre, i d'aquests gairebé la meitat són nous d'aquest any. A més, també s'ha incrementat l'oferta de forfets per realitzar les diferents activitats culturals, un tipus d'oferta a la carta en funció de la disponibilitat de la gent que hi participa. En total s'espera assolir més de 3.000 places entre els inscrits a les activitats esportives i culturals.



Com és habitual, la programació d'enguany de la capital va destinada al públic en general, dels més petits als més grans, i la gran majoria d'activitats es realitzen en horari extraescolar. A més, des del comú s'ha apostat per la realització d'un tipus d'activitats orientades a la formació a la carta, en disciplines molt diverses, com són els monogràfics, ja que l'any anterior van tenir molt bona acollida. Una de les principals novetats serà el Club de Lectura Musical amb col·laboració amb la Biblioteca Pública del Govern, que permetrà conèixer obres i compositors mitjançant obres literàries. A més, també s'inclourà nous monogràfics especialitzats sobretot en l'àmbit de la música. Una altra de les novetats serà la temàtica del Curs Jove, que enguany tindrà un toc més "vanguardista", segons la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, amb la realització del disseny de cartells, pintura mural, còmic amb plastilina i la fotografia-retrat, cursos que compten amb prop de 10 alumnes per mòdul.



El gruix de les activitats es realitzaran a la Llacuna i s'espera aconseguir prop de 600 persones amb les diferents classes i tallers. La majoria provenen de l'escola de música amb prop de 300 alumnes i una mitjana de 75 inscrits nous. Un dels aspectes que també ha potenciat el Comú és el forfet, una eina que permet fer un curs només pagant un determinat nombre d'hores i no apuntant-se a tot un curs acadèmic. Aquesta eina s'ha ampliat aquesta temporada i està inclosa en la majoria d'activitats que realitza la parròquia en cultura.



Pel que fa a la branca esportiva, les principals novetats estan relacionades amb la inclusió dels 4 clubs de futbol, com a escoles esportives, una proposta de ball esportiu que anirà dirigida a pares i fills i l'ampliació d'una de les activitats per a sèniors. Com d'altres anys, la programació esportiva es divideix en tres parts: la primera, que inclou les escoles esportives -unes 28 actualment-, que formen als nens i nenes fins a 16 anys; la segona, un conjunt d'activitats que engloben a joves i adults i, la tercera, quatre activitats per als més grans. El conjunt de la programació esportiva atreu prop de 2.500 persones, una xifra que es manté respecte a l'any passat.



La majoria de l'oferta esportiva la realitzen diferents entitats de la parròquia en col·laboració amb el Comú, a excepció de les activitats pels sèniors, que les organitza el mateix comú. Les 33 entitats que hi participen permetran realitzar 40 activitats diferents. A més, el cònsol menor de la parròquia, Marc Pons, ha recordat que el pròxim 22 de setembre finalitza el termini per demanar les subvencions per a activitats esportives.



D'altra banda, també s'ha confirmat que per a les properes caminades populars, destinades sobretot a la gent gran, es realitzaran dos itineraris perquè tothom hi pugui participar.