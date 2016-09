Doppelmayr i el comú negociaran aquest mes per reactivar el telefèric de Carroi

Actualitzada 12/09/2016 a les 06:54

El projecte per unir el pic del Carroi i Andorra la Vella amb un telefèric pren, de nou, impuls. Tal com han confirmat des de Doppelmayr Andorra, l’empresa que fa ja una dècada que va darrere d’aquest nou atractiu turístic per al país, aquest mes s’ha concretat una reunió amb el comú de la capital per començar a treballar en el projecte. Les dues parts tenen interès per reactivar-lo, tal com ha quedat palès en les converses mantingudes aquest estiu. L’emplaçament de sortida del telefèric segueix sent el principal punt a debatre perquè el telefèric pugui ser una realitat. “El projecte ens interessa, fa més de deu anys que hi anem al darrere”, va manifestar el director de projectes de Doppelmayr, David Esteve, que hi va afegir que “estem satisfets i farem tot el que calgui per treballar-lo”. Pel que fa al punt de sortida, va dir que “hi ha diverses opcions però cap de tancada”. Fins ara s’havia parlat que podria situar-se a la Borda Mateu.