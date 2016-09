El Govern rebrà a final de mes el veredicte sobre l'heliport

Torres confirma que les properes setmanes disposarà de les conclusions

Actualitzada 10/09/2016 a les 06:58

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

El Govern rebrà a final d’aquest mes de setembre l’informe tècnic que determinarà si els terrenys del costat de FEDA reuneixen o no les condicions per acollir l’heliport nacional. Segons va confirmar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant les properes setmanes l’executiu disposarà de les conclusions de l’estudi que estan elaborant experts francesos com a part del marc de la col·laboració entre França i Andorra.

De ser favorable, el document donarà el vistiplau definitiu a l’emplaçament. És, per tant, el darrer escull que afronta l’heliport per esdevenir una realitat al solar que hi ha a la sortida d’Encamp del túnel de les Dos Valires, després de l’estudi que ja va realitzar el Govern i que avalava els terrenys i els situava com els més propicis per acollir la infraestructura.

L’anàlisi fet al país ja va determinar que el terreny compleix tots els condicionants: satisfà les necessitats d’espai i accessibilitat i també els requisits de proximitat al centre neuràlgic del país. Així mateix, compleix les condicions d’altura, ja que es troba situat a una cota inferior als 1.500 metres. Un diagnòstic que el Govern preveu que els especialistes francesos acabin confirmant, fet que permetria tirar endavant el projecte.