Actualitzada 09/09/2016 a les 06:58

El 19 de setembre s’obriran les inscripcions per a les activitats que ha programat el comú de la Massana per a aquest curs escolar. L’oferta inclou tant propostes esportives com culturals i inclou moltes novetats en funció de les opinions aportades pels usuaris dels diferents serveis. S’ha introduït l’skate i els patins el línia, cursets de petanca, hip-hop acrobàtic i un taller de teatre.