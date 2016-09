El comú espera una resposta dels privats pel lloguer del Palau de Gel

El cònsol menor destaca que hi ha “un altre tarannà” i confia poder arribar a un acord

El comú de Canillo i els propietaris dels terrenys on s’ubica el Palau de Gel segueixen negociant per renovar el contracte de lloguer. Segons va explicar el cònsol menor de la parròquia, David Palmitjavila, un cop passades les vacances d’estiu es reprendran els contactes. “Hem deixat passar l’estiu amb la nostra proposta sobre la taula i estem esperant resposta per part de la propietat”, va indicar, sense voler entrar en detalls assegurant que “no es pot avançar res” perquè s’està en plena negociació.

Amb tot, el cònsol es va mostrar optimista amb el resultat d’aquests nous contactes. “S’han tornat a obrir